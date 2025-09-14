Полузащитник Металлист 1925 Рамик Гаджиев выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 5-го тура УПЛ с Шахтером, сообщает "ТаТоТаке".

Шахтер неожиданно потерял очки против Металлиста 1925, повторив "успех" Динамо – Калюжный спас скандальным голом

20-летний вингер вышел в основе, однако на 83-й минуте вынужденно покинул поле на носилках после столкновения с Невертоном. По информации источника, экспресс-обследование, проведенное после игры, диагностировало у игрока перелом малой берцовой кости и разрыв связки.

По предварительным прогнозам, Гаджиев вернется к тренировочному процессу не ранее, чем через 5 месяцев. Как следствие, он пропустит чемпионат мира U-20 (ранее сообщалось, что Рамик попал в заявку сборной Украины на этот турнир).

Напомним, Гаджиев – воспитанник Металлиста 1925. Успел поиграть за молодежные команды Руха и СК Днепр-1. В текущем сезоне провел за харьковчан 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Лос-Анджелес с ассистом Смолякова дожал Сан-Хосе, Коламбус с Чеберком перестрелял Атланту, Месси не забил пенальти