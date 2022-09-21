Виктор Коваленко пропустит весь сентябрьский цикл "сине-желтых", сообщила пресс-служба УАФ.

Зинченко назвал примерный срок возвращения после травмы

Хавбеку диагностировали разрыв приводной мышцы, который оказался довольно серьезным. После первого матча с Шотландией игрок Специи не полетит в Армению, а сразу отправится в Италию, где продолжит свою реабилитацию. Зато у Виталия Миколенко все гораздо лучше. Защитник Эвертона остается в расположении сборной Украины и еще может помочь.

Напомним, ранее из-за травм Александр Петраков потерял Зинченко, Шапаренко, Бущана и Соболя.

Шотландия – Украина: онлайн-видеотрансляция матча Лиги наций