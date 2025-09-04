Нападающий сборной Украины Роман Яремчук также не поможет команде в завтрашнем матче отбора к ЧМ-2026 против Франции.

Яремчук также выбыл из заявки сборной Украины на сентябрьские матчи против Франции и Азербайджана из-за повреждения, о чем сообщил наставник команды Сергей Ребров.

Мбаппе выделил лишь одного игрока из сборной Украины – звезда Реала удивил выбором и отметил важность матча

Отмечается, что Роман травмировался в матче за греческий Олимпиакос. Парадоксально, что Яремчук в этом сезоне еще не выходил на поле в составе своего клуба. Это далеко не первая потеря Украины из-за травмы – ранее Владислав Дубинчак заменил Виталия Миколенко в заявке. До этого Андрея Лунина заменил Георгий Бущан. Кроме того, Богдан Михайличенко заменил Александра Тымчика, а Назара Волошина перевели из резервного списка.

Напомним, что Украина сыграет против Франции и Азербайджана уже 5 и 9 сентября в квалификации ЧМ-2026.