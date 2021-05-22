Сборная Украины потеряла еще одного игрока – защитника Шахтера отправили в лазарет
00:06 - Читати українською
Виктор Корниенко не поможет национальной команде в спарринге с Бахрейном.
Защитник Шахтера Виктор Корниенко попал в руки врачей национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ.
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У 22-летнего игрока обнаружили ангину. Медперсоналу удалось стабилизировать температуру, но ему нужно вернуться к нормальным физическим кондициям, после чего будет принято решение относительно его участия во втором подготовительном сборе "сине-желтых".
Напомним, уже 23 мая украинцы сыграют в товарищеском матче против Бахрейна.
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