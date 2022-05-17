Александр Петраков не сможет рассчитывать на всех игроков, вызванных для матча против Шотландии.

Защитник Сергей Кривцов и хавбек Сергей Булеца не успеют восстановиться до 1 июня, когда состоится полуфинал отбора на чемпионат мира, утверждает Динамомания.

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Представитель Шахтера лечит повреждение еще с прошлого года, поэтому даже не начинал полноценную работу на сборах "сине-желтых". Булеца травмировался уже в лагере сборной Украины. Полузащитник Динамо (выступал в аренде за Зарю) на одной из тренировок повредил связки голеностопа и выбыл на довольно длительный срок.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет спарринг против итальянского Эмполи, начало в 21:30.

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