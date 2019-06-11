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Сборная Украины попрощалась с фартовым Львовом после успешного "дубля" – видео дня

14:29 24 Читати українською
Сборная Украины попрощалась с фартовым Львовом после успешного "дубля" – видео дня
Игроки сборной Украины / УАФ

Игроки сборной Украины вышли в отпуск после квалификационных матчей Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

Игроки сборной Украины попрощалась в аэропорту Львова и отправились в отпуск, передает Footboom.

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На видео игроки с улыбками на лицах прощаются друг с другом и с работниками и тренерским штабом команды.

Напомним, Украина провела два квалификационных матча Евро-2020 во Львове. В первом "желто-синие" разгромили Сербию (5:0), а в следующем минимально победили Люксембург (1:0).

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