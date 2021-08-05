Сборная Украины пополнила свою коллекцию медалей на Олимпиаде 2020 – Лузан завоевала бронзу в гребле
08:52 - Читати українською
Очередной день Олимпийских Игр в Токио начался для сборной Украины из завоевания медали.
Людмила Лузан добыла бронзу в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
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Украинка показала результат 47,034 и уступила двум представительницам Северной Америки. Серебро забрала Лоуренс Винсент-Лапуан (46,786) из Канады, а победила американка Невин Гаррисон – 45,932.
Медаль Лузан стала для сборной Украины 9-й бронзовой и 12-й в целом. Также есть одно золото и два серебра.
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