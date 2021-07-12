Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ситуацию с атлетами, которые не поедут на Олимпийские игры в Токио из-за подозрения в употреблении запрещенных веществ.

Золотой и серебряный призер предыдущих Олимпийских игр Олег Верняев в этом году не выступит на форуме. Гимнаст отстранен на время расследования с января 2021-го. Боксер Евгений Барабанов провалил допинг-тест. За это его исключили из заявки на ОИ-2020 и лишили Украину одной лицензии. Игры также пропустит трехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак. Его обвиняют в нарушении сразу трех пунктов антидопинговых правил: употребление запрещенных веществ, попытка подкупа допинг-офицера и уклонение от сдачи допинг-проб.

"Отсутствие Верняева психологически отметилось на сборной по спортивной гимнастике, ведь это лидер, который шел, я считаю, на победу.

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В команде им было бы лучше выступать вместе, но есть такая проблема, дальше посмотрим. Над вопросом Барабанова работаем. Есть проблемы, позже посмотрим. Поэтому на Олимпиаду едет 158 спортсменов без учета Барабанова", – цитирует Вадима Гутцайта Tribuna.

Напомним, в этом году сборная Украины отправится в Токио наименьшим составом за всю историю выступлений на летних Олимпиадах – 158 атлетов. Форум пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето.

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