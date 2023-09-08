Александр Тымчик не поможет сборной Украины в завтрашнем матче отбора Евро-2024 против лидеров группы, сообщает пресс-служба УАФ.

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У защитника Динамо обнаружили воспаление мышц приводящей группы мышц бедра. Против Англии Тымчик точно не сыграет, а по поводу участия в матче против Италии (12 сентября) решение будет принято позже. Ранее из состава сборной Украины выпал другой динамовец – хавбек Николай Шапаренко.

Матч отбора к Евро-2024 Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. Англия выиграла все 4 поединка и возглавляет группу С, имея 12 очков. Украина в трех матчах набрала 6 баллов и идет второй. У Италии и Северной Македонии по 3 пункта, но "Скуадра Адзурра" сыграла на матч меньше.

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