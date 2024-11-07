Сборная Украины понесла первую потерю перед решающими матчами Лиги наций
Тренерский штаб Сергея Реброва не сможет рассчитывать на представителя Ла Лиги Виктора Цыганкова.
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Грузии и Албании, сообщает "ТаТоТаке".
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По информации источника, он не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра. Последняя МРТ показала, что Цыганкову нужна еще минимум неделя восстановления для полноценных нагрузок в общей группе.
Напомним, сборная Украины в рамках Лиги наций 16 ноября сыграет на выезде с Грузией, а 19 ноября – с Албанией.
После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.
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