Тренерский штаб Сергея Реброва не сможет рассчитывать на представителя Ла Лиги Виктора Цыганкова.

Полузащитник Жироны Виктор Цыганков не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Грузии и Албании, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, он не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра. Последняя МРТ показала, что Цыганкову нужна еще минимум неделя восстановления для полноценных нагрузок в общей группе.

Напомним, сборная Украины в рамках Лиги наций 16 ноября сыграет на выезде с Грузией, а 19 ноября – с Албанией.

После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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