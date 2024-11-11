Полузащитник Динамо Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах с Грузией и Албанией, сообщает официальный сайт УАФ.

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31-летний хавбек пропустит сбор из-за повреждения приводящей мышцы.

Напомним, капитан Динамо был довызван в сборную Украины вместо Виктора Цыганкова, который не успел восстановиться после травмы. Накануне Буяльский провел весь поединок против Полесья (2:1) в УПЛ.

К слову, в ноябре сборная Украины проведет два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября в 5-м туре "сине-желтые" в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании. Сейчас команда Реброва с 4 очками занимает последнюю строчку квартета.

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