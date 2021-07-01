Вингер Александр Зубков залечил свою травму и уже завтра будет тренироваться в общей группе, информирует официальный сайт УАФ.

Украина – Англия: подопечным Шевченко устроили горячий прием в Риме

Представитель Ференцвароша получил повреждение еще в стартовом матче Евро против Нидерландов и больше на поле не выходил. В общем Шевченко может рассчитывать на 24 футболистов. Из начальной заявки вылетели Попов и Беседин, который пожертвовал собой ради победы над Швецией (2:1).

Добавим, что встреча Украины и Англии состоится 3 июля в 22:00 в Риме на Стадио Олимпико. Победитель этой пары в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії