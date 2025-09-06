Форвард Артем Довбык был признан редакцией FootMercato лучшим игроком сборной Украины в матче с Францией. Он получил "пятерку", и это – самая высокая оценка среди всех подопечных Сергея Реброва.

Голы Мбаппе и Олисе в видеообзоре матча Украина – Франция – 0:2

Александр Зинченко, Илья Забарный, Иван Калюжный и Алексей Гуцуляк получили по 4,5 балла; Анатолий Трубин, Егор Ярмолюк и Александр Зубков получили "четверку", а Георгию Судакову, Ефиму Конопли и Николаю Матвиенко была выставлена наименьшая оценка в 3,5 балла.

Редакция отметила, что Судаков, "ключевой игрок сборной Украины, не смог продемонстрировать весь свой технический потенциал"; Ярмолюк "в конце концов немного сместился назад, чтобы сыграть в центре обороны, но игра на непривычной позиции ему не помогла. Его передачи были неточными, и он несколько раз терял мяч"; "Конопля был обыгран Брэдли Барколем на своем фланге, а сам защитник проявил излишнюю пассивность и позволил Олисе открыть счет".

Илья Забарный, "известный своей надежностью в обороне и качеством паса, не смог найти своих полузащитников и был подавлен интенсивностью, которую создавали Чуамени и Коне"; Иван Калюжный "был самым незаметным игроком украинской сборной, полностью ощутив на себе влияние французов в первом тайме", а Алексей Гуцуляк "не смог создать проблем Жюлю Кунде".

Украина проиграла Франции первый матч отбора на ЧМ-2026