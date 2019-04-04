Сборная Украины поднялась на 3 позиции в обновленном рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. Сборная Украины занимает 27-ю строчку, поднявшись на 3 позиции.

Сборная Украины разместилась на 27-й позиции в обновленном рейтинге ФИФА. Команда Андрея Шевченко по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на 3 позиции, сообщает официальный сайт ФИФА.

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В марте Украина провела 2 матча отбора на Евро-2020. Сначала "сине-желтые" удержали ничью в поединке против Португалии, а через несколько дней вырвали победу над Люксембургом.

На верхушке рейтинга без изменений – лидирует Бельгия, далее следуют Франция и Бразилия.

Соперники Украины в группе B занимают следующие позиции:

Португалия – 7 (потеряла 1 место)

Сербия – 29 (поднялась на 2 позиции)

Люксембург – 86 (поднялся на 1 место)

Литва – 132 (без изменений).

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