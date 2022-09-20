"После обсуждений с УЕФА мы можем подтвердить, что перед матчем против Украины будет минута аплодисментов в память о Ее Величестве Королевы Елизавете II", – говорится в Twitter сборной Шотландии.

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Соответственно, игроки и тренерский штаб сборной Украины тоже почтят память правительницы, которой не стало 8 сентября в возрасте 96 лет. Из них 70 она была королевой Соединенного Королевства.

Матч Шотландия – Украина стартует 21 сентября в 21:45 по Киеву. После трех матчей "сине-желтые" набрали 7 очков и лидируют в группе B1, шотландцы отстают на 1 балл.

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