В пятницу, 9 мая, юношеская сборная Украины U-16 провела свой заключительный матч в рамках подготовки к квалификации Евро-2026 (U-17). Больше о победе над венграми (2:1) читайте в этой новости на "Футбол 24".

Турнир развития УЕФА, 3-й тур

Украина U-16 – Венгрия U-16 – 2:1

Голы: Беда, 10, Горбатов, 16 – Богдан, 15

Сборная Украины U-16 потерпела второе поражение подряд и потеряла шансы на победу в Турнире развития УЕФА

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2009 года рождения) в Финляндии сыграла третий поединок на Турнире развития УЕФА. Соперником "сине-желтых" стала Венгрия.

Украинцы вышли вперед уже на старте встречи – Бида откликнулся на передачу Смотрицкого. Не прошло и пяти минут, как венгры отыгрались благодаря точному удару Богдана после углового И уже через мгновение Горбатов не без ошибки кипера снова вернул лидерство украинцам.

Во втором тайме венгры добавили, а в конце встречи нашу команду несколько раз выручил Степанов. В итоге "сине-желтые" удержали победу и завершили турнир на итоговом третьем месте. Ранее подопечные Александра Сытника потерпели поражения от Греции (1:3) и Финляндии (0:1).

Напомним, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отбора Евро-2026 (U-17). По его результатам юношеская сборная Украины оказалась в группе 1, где будет противостоять Италии, Черногории и Эстонии. Хозяином минитурнира будет Эстония.

Сборная Украины U-16 с поражения Греции начала Турнир развития УЕФА – забитый пенальти стал единственным голом "сине-желтых"