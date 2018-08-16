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Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/4 Евро-2018, разгромив за два дня Бельгию и Черногорию

21:09 212 Читати українською
Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/4 Евро-2018, разгромив за два дня Бельгию и Черногорию
Украина – Бельгия / Официальный сайт турнира

Сборная Украины по мини-футболу пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата Европы 2018.

Накануне, 15 августа, Украина разгромила сборную Бельгии со счетом 3:0 Голы забивали Евгений Шайдюк, Виктор Пантелейчук и Константин Иванкевич.

Сегодня, 16 августа, сборная Украины в заключительном матче группового этапа крупно победила Черногорию, которая до этого матча была лидером группы. Украинцы забили 5 мячей и не пропустили. Отличились: Анатолий Кутсюта, дважды экс-футболист Иван Кривошеенко и Евгений Шайдюк.

Украина победила Словакию во втором матче домашнего Евро-2018 по мини-футболу

Украина заняла первое место в группе уступив лишь однажды сборной Италии, и прошла в четвертьфинал турнира.

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