Сборная Украины по мини-футболу разгромила Швейцарию

Подопечные Евгения Задорожного уничтожили Швейцарию в товарищеском матче (10:2).

Национальная сборная Украины по мини-футболу провела товарищеский матч против основной команды Швейцарии. Хозяева поля разгромили соперника со счетом 10: 2. В составе сборной Украины выступали Андрей Хомин, Николай Ищенко, Александр Романчук, известные своими выступлениями за разные клубы УПЛ из большого футбола.

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Мини-футбол. Товарищеский матч



Украина – Швейцария – 10:2

Сборная Украины: Максим Максименко (Гриффин), Святослав Марканич (Фактотум) – Виктор Мельник, Михаил Гер, Виктор Цой (все – Киевгорстрой), Тимофей Листопад, Виктор Пантелейчук, Сергей Романовский (все – Гриффин), Николай Кодацкий, Алексей Драган, Андрей Хомин, Николай Ищенко, Александр Романчук, Александр Стецюк (все – Фактотум), Евгений Заяц (Альтернатива-Сервит).