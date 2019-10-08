Сборная Украины по мини-футболу разгромила Гану и пробилась в 1/4 чемпионата мира

Украинская сборная сверхуверенно начала свои выступления в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии.

Украинцы просто не заметили сборную Ганы в матче 1/8 финала мирового первенства, отгрузив в ворота африканцев восемь безответных мячей.

Голами за "сине-желтых" отличились Цой, Харченко (дубль), Андриенко, Хомин, (хет-трик), и Заяц. К слову, на групповом этапе украинцы разгромили Ливан (3:0) и Нигерию (8:2), однако уступили сборной Румынии (1:3).

В четвертьфинале Украины 9 октября сыграет против Венгрии, которая разгромила Колумбию со счетом 22:0.

Напомним, что украинская команда столкнулась с большими кадровыми потерями перед турниром – визовые проблемы привели к тому, что в Австралию прилетело только восемь футболистов из 22-х разрешенных. Еще трех игроков позволили взять из местного клуба Казаки Перта.

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