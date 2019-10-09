Сборная Украины по мини-футболу проиграла Венгрии в четвертьфинале чемпионата мира

Италия — 13:00 227
-
Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серця
-
"Сирійці Чорноморця спали у сауні". Одеський Зідан – про зупинку серця, дубль у ворота Динамо і зразкового ФедецькогоИнтервью — 12:00 976
-
Маліновський – є серйозна проблема: Аталанта перевершує грандів, а італійські ЗМІ та фанати розчаровуються українцемИталия — 10:23 750
-
Твіттеріада. Кандидат у збірну України піддався чарам гарячої аргентинки, або Чи думав Луческу про Динамо та КарпатиОвертайм — 8 окт 1360
-
Месси и Роналду рискуют больше не сыграть в Англии – звездам могут запретить въезд в странуИспания — 8 окт 1592