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Сборная Украины по мини-футболу проиграла Венгрии в четвертьфинале чемпионата мира

14:29 69 Читати українською
Сборная Украины по мини-футболу проиграла Венгрии в четвертьфинале чемпионата мира
Сборная Украины по мини-футболу перед матчем с Венгрией / Football Hub

Сборная Украины по мини-футболу завершила участие в чемпионате мира, который проходит в Австралии.

"Сине-желтые" в 1/4 финала уступили сборной Венгрии – 0:3.

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Украинская команда столкнулась с большими кадровыми потерями перед турниром – визовые проблемы привели к тому, что в Австралию прилетели только восемь футболистов из 22-х разрешенных. Еще трех игроков позволили взять из местного клуба Казаки Перта.

Напомним, на предыдущей стадии турнира сборная Украины победила Гану – 8:0.

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