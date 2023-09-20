ЧМ-2024, квалификация, 2-й тур

Украина – Польша – 2:3

Голы: Корсун, 11, Педяш, 13 – Крезель, 13, Ципун, 20, (аг.), Марек, 34

После выноса Бельгии Украина встретилась со следующим соперником в отборе к ЧМ-2024 по футзалу – Польшей. "Сине-желтые" повели в счете на 11-й минуте, а на 13-й счет уже был 2:1 в пользу украинцев. Но перед самым перерывом Ципун срезал мяч в собственные ворота – 2:2.

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А во втором тайме победу вырвать удалось полякам – решающий гол на 34-ой минуте забил Марек. Игра так и завершилась со счетом 2:3 в пользу Польши.

Таким образом, Польша и Украина имеют по 3 очка, а возглавляет группу B Сербия с 4 пунктами, которая разошлась миром с Бельгией.

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