Сборная Украины встретилась с Кипром в матче 4-го тура квалификации к Евро-2026 по футзалу. Результат и обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Футзал. Отбор к Евро-2026, 4-й тур

Украина – Кипр – 11:1

Голы: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первеев, 24 – Хаджигеоргиу, 19

Украине необходима была победа, чтобы гарантировать выход на Евро-2026. На бумаге все было довольно просто – бронзовым призерам ЧМ-2024 надо было обыграть худшую команду группы 1 – Кипр. "Сине-желтые" сразу взялись за дело – уже на 4-й минуте счет в игре открыл Жук, после чего начался настоящий ад для киприотов.

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На 9-й минуте украинцы забили аж дважды, отличились Мельник и Семенченко, Жук, Абакшин, снова Жук и Зварич еще в первом тайме не оставили Кипру шансов, который смог ответить только голом Хаджигеоргиу. Во втором тайме Мельник и Первеев продолжили издевательства над соперником (для последнего это был дебютный гол за сборную в официальных матчах). Жук довел счет до двузначного, оформив покер на 25-й минуте. Этот гол стал уже 13-м для Евгения, который является лучшим бомбардиром квалификации.

Стоит добавить, что сборная Украины набрала 12 очков в группе 1 после 4-х туров, гарантировав себе выход на Евро-2026. Румыния расположилась на второй строчке с 9 баллами, Германия третья с 3 очками, а Кипр с 0 баллов последний.

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