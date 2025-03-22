Лига сильных (сборная Украины) в первом матче в своей истории победила Red Flamingos (сборную Бельгии).

Товарищеский матч

Red Flamingos (Бельгия) – Лига сильных (Украина) – 0:1

Гол: Швыдкий, ?

Матч против Red Flamingos стал первым в истории для сборной Украины (Лиги сильных). В состав "сине-желтых" вызваны ампфутболисты из команд из разных уголков Украины: ФК Буревий (Киевская область), МСК Днепр (Черкассы) и Шахтер Стальные (Донецк). Большинство из них – военные и ветераны войны, которые не только вернулись в спорт, но и продолжают вдохновлять других своим примером.

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Первый матч для Лиги сильных завершился минимальной победой. Единственный гол Сергея Швыдкого позволил триумфовать "сине-желтым" в этой товарищеской встрече.

Стоит добавить, что перед поединком игроки национальной сборной Украины вместе с главным тренером Сергеем Ребровым встречались с командой Лиги сильных и выражали поддержку.

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