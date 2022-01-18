Клубы УПЛ пошли навстречу Александру Петракову и согласились перенести часть матчей 22 тура, чтобы национальная команда смогла собраться раньше. Планируется, что это произойдет 18 марта, сообщает Meta-ratings.

Подарок для восьми лидеров сборной Украины – ФИФА приняла важное решение перед стартом плей-офф квалификации ЧМ-2022

Источник утверждает, что начать тренировочный процесс сборная Украины планирует на загородной тренировочной базе донецкого Шахтера в Святошино под Киевом. Также обсуждается вариант, что команда не будет выезжать в Британию раньше времени, а проведет все дни подготовки к матчу с Шотландией в Киеве.

Сборная Украины в полуфинале квалификации на ЧС-2022 встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

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