Подопечные Андрея Шевченко перед противостоянием с финнами зарядилась положительными эмоциями от наших болельщиков.

В течение недели УАФ собирала видеообращения фанатов с мотивационными словами для национальной команды и создала полноценный ролик. Поддержать Украину согласились как простые болельщики, так и известные украинцы.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов

Смонтированное видео подопечным Андрея Шевченко показали сразу перед началом поединка второго тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. К сожалению, нашей команде это не помогло выиграть матч против Финляндии – печальные 1:1 в итоге.

Заметим, после двух туров "сине-желтые" расположились на 3 строчке группы D. Первой идет Франция, а финны – вторые.

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