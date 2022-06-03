"Сине-желтые" передали 4 323 827 грн платформе United 24 – деньги были собраны по продаже билетов на товарищеские матчи с Боруссией М и Эмполи и пойдут на медицинскую помощь.

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Кроме того, еще 415 тысяч грн было собрано перед матчем против Шотландии благодаря продаже виртуальных билетов. Эта сумма будет перечислена на восстановление критической инфраструктуры Украины.

К слову, уже завершается 100-й день войны, которую россияне развязали против Украины. Основные бои продолжаются в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, где ВСУ не только удерживают врага, но постепенно освобождают территории от рашистов.

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