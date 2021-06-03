Празднование началось с традиционного торта со свечами, который привезли в банкетный зал, и поздравлений в адрес именинника. После этого началось посвящение новичков сборной Украины, в котором приняли участие немалое количество игроков.

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Начали концерт Попов и Леднев, которые спели знаменитую песню "Новый поворот". Далее на сцене выступило трио Судаков-Бондаренко-Довбик. Голкипер Шахтера Анатолий Трубин и защитник Динамо Илья Забарный выполнили в дуэте песню Скрябина "Старые фотографии". А Зубков продемонстрировал свой талант к исполнению рэп-песен.

Напомним, сборная Украины встретится с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня), после чего "сине-желтые" отправятся на Евро-2020, которое стартует 11 июня.

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