Футболисты и тренерский штаб сборной Украины отправились во Францию, где будут готовиться к исторической для нашего государства Олимпиаде, сообщает пресс-служба УАФ.

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Уже сегодня, 8 июля, Ротань и Ко планируют начать тренировочный сбор. 14-го и 18-го июля "сине-желтые" проведут два товарищеских матча с олимпийскими сборными Египта и Парагвая соответственно. Часть футболистов (Арсений Батагов из Зари и игроки Руха) присоединятся к команде уже перед стартом ОИ-2024.

Напомним, футбольный турнир Олимпиады будет проходить с 24 июля по 9 августа. На групповом этапе Украина сыграет с Ираком, Марокко и Аргентиной.

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