Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч отбора ЧМ-2022
Полный состав национальной команды соберется уже на завтрашнем завтраке.
Сегодня, 30 августа, сборная Украины отправилась на отборочный поединок чемпионата мира 2022 года со сборной Казахстана, сообщает официальный сайт УАФ.
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К 12-ти участникам вчерашней тренировки присоединились еще восемь футболистов: Евгений Макаренко, который прилетел в Киев вчера поздно вечером, шесть игроков донецкого Шахтера (Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко и Даниил Сикан) и голкипер полтавской Ворсклы Дмитрий Резник.
В 10:00 двадцать игроков, тренерский штаб и персонал сборной вылетели в столицу Казахстана, куда вечером прибудут Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Александр Зубков и Тарас Качараба. К этому времени сборники успеют провести вечернюю тренировку на искусственном газоне в манеже Казахстанской федерации футбола.
Напомним, поединок Казахстан – Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе Астана Арена. Начало встречи в 17:00.
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