"Сине-желтые" вылетели в Шотландию, где уже через день сойдутся со шведами в 1/8 финала европейского первенства.

Сборная Украины в сегодня, 28 июня, покинула Бухарест и чартерным рейсом вылетела в Шотландию, сообщает пресс-служба УАФ.

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В Глазго, где завтра состоится противостояние "сине-желтых" с командой Швеции за выход в четвертьфинал чемпионата Европы, украинцы разместятся в отеле Crown Plaza.

В 19:45 по киевскому времени главный тренер Андрей Шевченко и Тарас Степаненко пообщаются онлайн с аккредитованными СМИ во время пресс-конференции, а в 20:30 начнется предматчевая тренировка команды на стадионе "Хэмпден Парк".

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