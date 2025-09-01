Сборная Украины отправилась на подготовку к двум матчам отбора на ЧМ-2026 (ВИДЕО)
Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров уже собирает исполнителей для тренировок.
Пресс-служба УАФ опубликовала видео, на котором футболисты национальной команды, выступающие в УПЛ, собираются на вокзале перед выездом.
Уже сегодня "сине-желтые" отправятся в Польшу, где проведут тренировочный сбор накануне матчей квалификации против Франции и Азербайджана.
Первый поединок Украина проведет 5 сентября во Вроцлаве против французов (начало в 21:45). Матч с Азербайджаном запланирован на 9 сентября.
