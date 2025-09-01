Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров уже собирает исполнителей для тренировок.

Пресс-служба УАФ опубликовала видео, на котором футболисты национальной команды, выступающие в УПЛ, собираются на вокзале перед выездом.

Ребров довызвал игрока Динамо в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2026

Уже сегодня "сине-желтые" отправятся в Польшу, где проведут тренировочный сбор накануне матчей квалификации против Франции и Азербайджана.

Первый поединок Украина проведет 5 сентября во Вроцлаве против французов (начало в 21:45). Матч с Азербайджаном запланирован на 9 сентября.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта