Одними из первых в Токио прибыли наши представители по стрельбе из лука, академической гребле, дзюдо и боксу, сообщает НОК на своей странице в Facebook.

Картонные кровати и пластиковые матрасы для спортсменов – в Токио открыли Олимпийскую деревню

Украинские атлеты будут прибывать в Японию постепенно. Ведь участники Олимпиады из-за карантина могут приехать в Олимпийскую деревню не ранее чем за 5 дней до начала своих соревнований и уехать в течение 2 суток после завершения выступлений. Спортсмены каждый день будут сдавать тесты на COVID-19, носить маски и придерживаться всех установленных правил безопасности.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы турнира приняли решение провести большую часть форума без зрителей. Лишь 24 соревнования из 748 можно будет созерцать с трибун.

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