Делегация "сине-желтых" вылетела в Сараево, где должен состояться важный поединок плей-офф за Евро-2024 против Боснии.

Сборная Украины завершила тренировочные сборы в Испании и прибыла в аэропорт, откуда отправится в столицу Боснии и Герцеговины – Сараево, сообщает Telegram-канал УАФ.

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Добавим, что победитель противостояния Босния и Герцеговина – Украина встретится с триумфатором пары Израиль – Исландия в битве за путевку на чемпионат Европы-2024, который состоится в Германии.

Напомним, дуэль за выход на Евро-2024 состоится в городе Зеница на стадионе Билино Поле в четверг, 21 марта, и стартует в 21:45 по киевскому времени.

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