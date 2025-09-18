Украина узнала свою позицию в обновленном рейтинге мужских сборных от Международной федерации футбола.

Украинская сборная опустилась на две ступеньки и теперь занимает 28-е место, информирует пресс-служба ФИФА.

"Отбор к ЧМ-2014 Украина также начала неудачно": Федецкий оценил возможный приход Маркевича в сборную

"Сине-желтые" потеряли предыдущую позицию из-за прогресса сборной Канады, которая поднялась на два места. Также Украина пропустила впереди себя Турцию. В сентябре наша сборная провела две игры отборочного этапа к ЧМ-2026, !сине-желтые" проиграли Франции (0:2) и не смогли обыграть Азербайджан (1:1). Эти результаты ухудшили общий рейтинг на 14,15 баллов, теперь он составляет 1557,21 балла.

Мировой рейтинг возглавила сборная Испании, предыдущий лидер – Аргентина опустилась на две позиции, второе место заняла команда Франции.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?