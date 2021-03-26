Сборная Украины определилась со стадионом для первого спарринга в рамках подготовки к Евро-2020
Программа товарищеских матчей сборной Украины перед Евро приобретает более четкие очертания.
Команда Шевченко 23 мая примет Бахрейн на харьковском ОСК Металлист, сообщает официальный сайт УАФ.
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Для "сине-желтых" это будет первый из трех спаррингов в рамках подготовки к Евро. После Бахрейна также запланированы товарищеские матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Для Украины чемпионат Европы начнется 13 июня – матч 1-го тура группового этапа с Нидерландами.
Добавим, что ОСК Металлист в последний раз принимал сборную 11 октября 2019 года – тогда подопечные Шевченко одолели Литву (2:0) в рамках отбора на Евро.
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