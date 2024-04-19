Главный тренер сборной Украины U-16 Юрий Мороз выбрал игроков, которые будут представлять нашу страну на международном турнире.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится в эстонском Таллинне, сообщает официальный сайт УАФ.

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На этот сбор, который стартует 21 апреля, главный тренер команды Юрий Мороз пригласил 22-х футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-16:

Вратари: Егор Крапивин (Эспаньол, Испания), Игорь Костенко (Бенфика, Португалия).

Защитники:, Арсен Залипка, Алексей Пискун (оба – Рух), Егор Костюк, Ярослав Милокост, Никита Калюжный (все – Шахтер), Александр Бойко (Гент, Бельгия), Владимир Уманский (Эльче, Испания), Никита Мельник (Имолезе, Италия).

Полузащитники: Александр Балакай (Шахтер), Павел Люсин (Динамо), Артем Корж (СК Днепр-1), Мухаммад Джурабаев, Владимир Шелепинский (оба – Рух), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия).

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо), Александр Кройтарь, Ролан Мустафаев (оба – Рух), Артем Зубрий (Шахтер), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия).

Напомним, соревнования будут проходить с 23-го по 28 апреля. На турнире "сине-желтые", которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть со сверстниками из Эстонии, Северной Ирландии и Люксембурга.

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