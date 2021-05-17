Как известно, каждая команда-участник на Евро-2020 будет иметь возможность провести лишь одну тренировку на каждой из домашних арен чемпионата при условии проведения ею матча на этом стадионе. Поэтому всю подготовительную работу сборные будут проводить на полях, которые они выбрали в качестве своих официальных тренировочных полигонов.

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Базовым стадионом для тренировок "сине-желтых" в Румынии станет арена, которая носит имя тренера Ангела Иорданеску, сообщает официальный сайт УАФ. Спортивный комплекс находится в пригороде Бухареста – Волунтари, а сама арена вмещает 4,5 тысячи зрителей.

Рядом расположено поле с искусственным покрытием и еще одно натуральное поле, но меньших размеров. Основная раздевалка стадиона граничит с тренажерным залом и примыкает к сауне. Поэтому восстановительные процедуры после тренировок можно будет проводить прямо на стадионе.

Напомним, на чемпионате Европы-2020 Украины в рамках группы С сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Матчи команды Андрея Шевченко пройдут в Амстердаме и Бухаресте в присутствии зрителей.

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