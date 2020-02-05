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Сборная Украины определила два города, где может состояться спарринг с Кипром

21:18 66 Читати українською
Сборная Украины определила два города, где может состояться спарринг с Кипром
Сборная Украины / Фото УАФ

В лагере национальной команды продолжается организационная работа относительно последнего сбора команды Шевченко.

Товарищеский матч между сборными Украины и Кипра состоится или в Харькове, или поединок будет принимать Полтава, сообщает Команда 1.

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Встреча запланирована на 26 мая. Также команда Андрея Шевченко планирует провести контрольные матчи 2-го и 7 июня. Во время мартовского сбора "сине-желтые" сыграют с французами и поляками. Оба спарринга состоятся на выезде.

Напомним, в финальной части Евро-2020, которая стартует 12 июня, сборную Украины ожидают поединки с Австрией и Нидерландами.

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