"Думаю, что из-за переноса финальной части чемпионата Европы наша сборная оказалась в проигрыше. Вспомните, на каком подъеме были ребята, когда в убедительном стиле завоевали путевку в финальную часть континентального чемпионата.

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Подопечные Андрея Шевченко своей игрой доказывали, что вплотную приблизились к топ-сборным. К сожалению, из-за переноса футбольного форума и других обстоятельств, постепенно эмоциональный всплеск куда-то испарился, появилась неуверенность в своих силах и в последних матчах наши ребята выглядели уже не так убедительно.

Однако, я верю в тренерский талант Андрея Шевченко, который уже доказывал, что является сильным мотиватором, гибким тактиком. Убежден, что в нужный момент он сумеет достучаться до своих подопечных и они снова станут монолитным коллективом", – сказал Кабанов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины попала на Евро-2020 в группу B, где ее соперниками станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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