Сборная Украины официально проведет матчи Лиги наций против Германии и Испании в Киеве со зрителями
Подопечные Андрея Шевченко таки сыграют октябрьские матчи Лиги наций на НСК Олимпийский в присутствии зрителей.
Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов, сообщает официальный сайт КГГА.
УЕФА позволил болельщикам посещать международные матчи – есть важный нюанс
Так, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:
9 октября – г. Киев, стадион Оболонь Арена – матч квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
10 октября – г. Киев, НСК Олимпийский – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
13 октября – г. Киев, НСК Олимпийский – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.
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