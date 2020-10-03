Подопечные Андрея Шевченко таки сыграют октябрьские матчи Лиги наций на НСК Олимпийский в присутствии зрителей.

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов, сообщает официальный сайт КГГА.

УЕФА позволил болельщикам посещать международные матчи – есть важный нюанс

Так, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

9 октября – г. Киев, стадион Оболонь Арена – матч квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября – г. Киев, НСК Олимпийский – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13 октября – г. Киев, НСК Олимпийский – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

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