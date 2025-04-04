"Сине-желтые" так и не провели матч против австрийских сверстников из-за определенных преград.

Молодежная женская сборная Украины потерпела техническое поражение в матче отбора к Евро-2025 WU-19 против Австрии. Об этом сообщила руководительница комитета женского и девичьего футбола УАФ, Анастасия Клипаченко, в комментарии для Суспільне Спорт.

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Причиной поражения стало то, что команда не смогла вовремя прибыть в Великобританию для участия в матче, запланированном на 2 апреля. УАФ сообщила, что украинская делегация своевременно подала документы на британские визы, однако не получила их вовремя, что привело к пропуску игры.

Теперь, после технического поражения, Украина с 0 очками занимает третье место в группе отбора к Евро-2025. Команда имеет еще два матча в рамках квалификации – против Бельгии (5 апреля) и Англии (8 апреля). Только победитель группы получит путевку на чемпионат Европы.

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