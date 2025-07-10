Украина узнала свою позицию в обновленном рейтинге мужских сборных от Международной федерации футбола.

Украинская сборная опустилась на одну строчку и теперь занимает 26-е место, информирует пресс-служба ФИФА.

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"Сине-желтые" и Эквадор стали жертвой прогресса Австралии, которая поднялась сразу на две позиции. Украина после предыдущего обновления рейтинга ФИФА провела два товарищеских матча в рамках турнира Canadian Shield – поражение от Канады (4:2) и победа над Новой Зеландией (2:1). Эти результаты ухудшили общий рейтинг на 2,6 балла, теперь он составляет 1557,21 балла.

Лидером таблицы остается Аргентина, топ-3 замыкают Испания и Франция. В топ-10 Португалия потеснила Нидерланды с шестого места, а Италия потеряла 2 позиции и выпала, пропустив Германию и Хорватию.

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