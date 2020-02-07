toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ КУБОК ИСПАНИИ

Сборная Украины официально определилась с тремя спарринг-партнерами перед Евро-2020

11:46 275 Читати українською
Сборная Украины официально определилась с тремя спарринг-партнерами перед Евро-2020
Сборная Украины / фото из открытых источников

Национальная сборная Украины узнала имена соперников в товарищеских матчах, которые будут предшествовать старту "сине-желтых" в финальной части Евро-2020.

Соперниками команды Андрея Шевченко станут сборные Кипра, Северной Ирландии и Израиля. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке.

Сборная Украины объявила мартовский план подготовки к Евро-2020

Матчи состоятся 26 мая, 2 и 7 июня. Павелко предложил членам Исполкома УАФ поддержать идею, которая предварительно была согласована с главным тренером сборной Андреем Шевченко, утвердить местами проведения этих матчей: Харьков (Украина – Кипр), Киев (Украина – Северная Ирландия) и Львов (Украина – Израиль).

Напомним, ранее стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеские матчи против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

blog_ava
Гвардиола спрогнозировал существенные изменения в футболе после окончания карьер Месси и Роналду
08:59
402
Теги
Товарищеские матчи Сборная Украины Израиль Израиль Северная Ирландия Северная Ирландия Кипр Кипр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
53
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук