Сборная Украины официально определилась с тремя спарринг-партнерами перед Евро-2020

Национальная сборная Украины узнала имена соперников в товарищеских матчах, которые будут предшествовать старту "сине-желтых" в финальной части Евро-2020.

Соперниками команды Андрея Шевченко станут сборные Кипра, Северной Ирландии и Израиля. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке.

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Матчи состоятся 26 мая, 2 и 7 июня. Павелко предложил членам Исполкома УАФ поддержать идею, которая предварительно была согласована с главным тренером сборной Андреем Шевченко, утвердить местами проведения этих матчей: Харьков (Украина – Кипр), Киев (Украина – Северная Ирландия) и Львов (Украина – Израиль).

Напомним, ранее стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеские матчи против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

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