Сборная Украины официально определила место проведения матча отбора ЧМ-2026 против Франции
Ближайший матч сборной Украины в квалификации ЧМ-2026 состоится в соседней Польше.
Поединок, запланирован на 5 сентября, состоится в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав", вмещающий более 45 тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба УАФ.
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Это уже будет четвертая игра на этой арене для "сине-желтых". Стадион является домашним для польского клуба Шленск и хорошо знаком украинской сборной.
Также отмечается, что в ближайшее время стартует и продажа билетов на одно из самых ожидаемых событий осени – встреча Украина – Франция.
Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе кроме Франции станут национальные команды Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.
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