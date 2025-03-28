Футзал. Евро-2025 U-19, квалификация, 2-й тур

Нидерланды U-19 – Украина U-19 – 2:6

Голы: Филемиег, 14, Сенден, 32, – Першин, 5, Савич,18, Жуков, 20, 21, Ростковский, 25, Малиновский, 38

Украина со счетом 9:2 разбила Черногорию в первом матче отбора на Евро U-19 по футзалу

Сборная Украины U-19 по футзалу одержала уверенную победу над Нидерландами в отборе на чемпионат Европы 2025 года. После конкурентного первого тайма, "сине-желтые" устроили настоящий погром соперника во второй 20-минутке. В итоге, сборная Украины победила со счетом 6:2 и получила серьезное преимущество над сербами по разнице забитых и пропущенных.

Следующий матч украинская сборная U-19 проведет против Сербии 29 марта, в финальный этап юношеского Евро-2025 по футзалу выйдет только одна команда из четырех сборных. Турнир состоится в Молдове с 28 сентября по 5 октября.

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