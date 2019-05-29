Сборная Украины обыграла СК Днепр-1 в контрольном матче благодаря дублю Яремчука

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга. Подопечные Андрея Шевченко провели товарищеский поединок против СК Днепр-1 - победителя Первой лиги 2018/19.

Товарищеский матч

Украина – СК Днепр-1 – 2:1

Голы: Яремчук, 14, 57 – Панасенко, 82

Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (77, Милованов, молодежная сборная), Малиновский (46, Козак, молодежная сборная), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.

Шевченко и Ярмоленко прибыли в расположение сборной Украины – каким был первый день "сине-желтых" в Харькове

"Сине-желтые" в спарринге против СК Днепр-1 на ОСК Металлист открыли счет уже на 14-й минуте. Роман Яремчук сыграл на добивании после удара Марьяна Шведа. Дебютный гол форварда Гента за национальную команду, пусть и в спарринге.

Днепряне имели несколько моментов в первом тайме, однако не смогли поразить ворота подопечных Шевченко. Во второй половине игры Яремчук после ассиста Шведа оформил дубль, на что новичок УПЛ ответил голом Панасенко под занавес матча, информирует официальный сайт АУФ.

Шевченко вместо Бойко вызвал в сборную Украины голкипера Александрии Панькива

Напомним, поединки Украина – Сербия и Украина – Люксембург пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.