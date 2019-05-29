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Сборная Украины обыграла СК Днепр-1 в контрольном матче благодаря дублю Яремчука

21:05 457 Читати українською
Сборная Украины обыграла СК Днепр-1 в контрольном матче благодаря дублю Яремчука
Сборная Украины одолела СК Днепр-1 – Яремчук оформил дубль

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга. Подопечные Андрея Шевченко провели товарищеский поединок против СК Днепр-1 - победителя Первой лиги 2018/19.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 1
1
СК Днепр-1
18:00 29:05:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Украина – СК Днепр-1 – 2:1

Голы: Яремчук, 14, 57 – Панасенко, 82

Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (77, Милованов, молодежная сборная), Малиновский (46, Козак, молодежная сборная), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.

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"Сине-желтые" в спарринге против СК Днепр-1 на ОСК Металлист открыли счет уже на 14-й минуте. Роман Яремчук сыграл на добивании после удара Марьяна Шведа. Дебютный гол форварда Гента за национальную команду, пусть и в спарринге.

Днепряне имели несколько моментов в первом тайме, однако не смогли поразить ворота подопечных Шевченко. Во второй половине игры Яремчук после ассиста Шведа оформил дубль, на что новичок УПЛ ответил голом Панасенко под занавес матча, информирует официальный сайт АУФ.

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Напомним, поединки Украина – Сербия и Украина – Люксембург пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

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Теги
Украина Украина СК Днепр-1 СК Днепр-1 Украина - СК Днепр-1 Сборная Украины Товарищеские матчи Роман Яремчук Роман Яремчук
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