Сегодня (7 октября) утром игроки, тренерский штаб и персонал "сине-желтых" сдали последние тесты. К счастью, все они оказались отрицательными, информирует официальный сайт УАФ.

Франция – Украина: Шовковский вошел в официальную заявку "сине-желтых" на товарищеский матч

Команда Андрея Шевченко в полном составе (21 игрок) допущена к поединку против Франции. Вчера коронавирус обнаружили у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, что ставило под угрозу спарринг с действующими чемпионами мира.

Напомним, стартовый свисток матча Франция 0 Украина прозвучит в 22:10. Затем команду Шевченко будут ждать два домашних матча Лиги наций – 10 октября против Германии, а через три дня – Испании.

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