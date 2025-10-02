Сергей Ребров огласил заявку сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2026.

Сборная Украины официально назвала имена футболистов, которые вызваны в национальную команду на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2026.

Стоит отметить, что вызов в ряды сборной Украины впервые за долгое время получили Владимир Бражко и Руслан Малиновский. Кроме того, в основной список национальной команды попал новичок Полесья Георгий Бущан.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер) Георгий Бущан (Полесье).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Сваток (Остин, США), Богдан Михайличенко (Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Александр Тымчик (Динамо).

Полузащитники: Иван Калюжный (Металлист 1925), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин (все – Динамо) Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Артем Бондаренко (Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье) Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Артем Довбик (Рома, Италия).

Резервный список: Нещерет, Чеберко, Таловеров, Очеретько, Крыськив, Пихаленок

Напомним, что 10 октября Украина сыграет против Исландии, а 13 октября на "сине-желтых" ожидает второй матч против Азербайджана.

После двух туров подопечные Реброва имеют в своем активе лишь 1 очко и идут на третьем месте в группе D.

