Сборная Украины ничьей с Францией обновила неоднозначный рекорд
Выступление украинской национальной команды в квалификации к чемпионату мира-2022 навсегда войдет в историю "сине-желтых".
Сборная Украины свела вничью 5-й матч подряд в отборочной группе.
Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча
Ранее "сине-желтые" уже имели такое же количество ничейных результатов в квалификациях на Евро-2000 и ЧМ-2002. Оба раза украинцы занимали 2-е место в группе и выходили в плей-офф. Однако, отбор на первенство в Катаре имеет особенность по сравнению с другими – у Украины 4 соперника против пяти в упомянутых квалификациях.
Отметим, что накануне подопечные Александра Петракова разошлись миром с командой Франции. На гол Шапаренко чемпионы мира ответили забитым мячом Марсьяля.
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