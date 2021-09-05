Сборная Украины свела вничью 5-й матч подряд в отборочной группе.

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Ранее "сине-желтые" уже имели такое же количество ничейных результатов в квалификациях на Евро-2000 и ЧМ-2002. Оба раза украинцы занимали 2-е место в группе и выходили в плей-офф. Однако, отбор на первенство в Катаре имеет особенность по сравнению с другими – у Украины 4 соперника против пяти в упомянутых квалификациях.

Отметим, что накануне подопечные Александра Петракова разошлись миром с командой Франции. На гол Шапаренко чемпионы мира ответили забитым мячом Марсьяля.

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