Юниорская сборная Украины U-17 не смогла обыграть своих сверстников из Ирландии в рамках элит-раунда квалификации на Евро-2023.

Евро-2023 (U-17). Элит-раунд отбора. Группа 6

Украина (U-17) – Ирландия (U-17) – 0:3

Голы: Мелия, 4, 12, 62.

Удаление: Терли, 75

"Сине-желтые" провалили старт встречи. Команда Мороза пропустила первый гол уже на 4-й минуте, а по состоянию на 12-ю минуту нападающий Ирландии Мелия удвоил преимущество своей команды. Украинцы пытались отыграться, но не хватило эффективности перед воротами соперника. Во втором тайме Мелия снял все вопросы о победителе, забив в третий раз. К слову, нападающему ирландцев всего 15 лет, но он уже играет за команду U-17.

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На 75 минуте ирландцы остались в меньшинстве, но это не помогло украинским юношам забить хотя бы один гол.

Несмотря на поражение, сборная Украины сохраняет шансы на выход из группы. Решающий матч подопечные Мороза проведут против Италии. Встреча намечена на 13 марта. Юношам нужна только победа. Напомним, что в первом поединке сборная Украины одолела Кипр (4:2).

В элит-раунде отбора на Евро-2023 команды поделены на восемь групп. В финальную стадию, матчи которой состоятся с 17 мая по 2 июня в Венгрии, выйдут 8 победителей групп и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится Венгрия на правах страны-хозяина.

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